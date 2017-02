Trumps Chefberater Steve Bannon ruft zum Kampf gegen die Medien auf In einem seiner ersten öffentlichen Auftritte als Chefberater von US-Präsident hat Steve Bannon jährlichen Konferenz der US-amerikanischen Konservativen CPAC zum Rundumschlag ausgeholt und auch die Politik seines Chefs umrissen. Die Bühne teilte Bannon mit Reince Priebus, dem Stabschef im Weißen Haus. Die beiden räumten mutmaßliche Differenzen aus, und sagten die Medien würden darüber falsch berichten. Bannon bekräftigte, dass Trump alles seiner Politik umsetzen werde, was er im Wahlkampf versprochen hätte, die Medien sollten dies begreifen. Die globalisierten Medienunternehmen seien unerbittlich gegen die nationalistische Wirtschaftsagenda von Trump eingestellt. Dennoch sei Trump weiter manisch auf die Durchsetzung seiner Pläne fokussiert. "Wenn ihr denkt, dass sie Euch Euer Land ohne einen Kampf wiedergeben werden, dann liegt ihr leider falsch. Wir stehen ganz am Anfang, wir müssen kämpfen, uns fokussieren und entschieden vorgehen." Bannon kündigte außerdem an, dass Trump und sein Team weiter an der "Dekonstruktion des administrativen Staates" arbeiten würden.