Mexiko "besorgt und irritiert" über Trump-Politik Der mexikanische Außenminister Luis Videgaray hat sich während eines Besuchs seines US-Kollegen Rex Tillerson "besorgt und irritiert" über die Politik von US-Präsident Donald Trump geäußert. Es seien komplizierte Zeiten für die mexikanisch-amerikanischen Beziehungen, sagte Videgaray am Donnerstag nach Gesprächen mit Tillerson und US-Heimatschutzminister John Kelly. In seinem Land herrsche der Eindruck vor, dass Trumps Politik den nationalen Interessen sowie den Mexikanern im In-und Ausland schaden könne. Die US-Minister waren um Entspannung bemüht. Kelly sagte, es werde in Migrationsangelegenheiten keine militärische Gewalt und auch keine Massenabschiebungen geben. Beide Seiten verständigten sich auf einen weiteren Dialog bei den Themen Einwanderung, Handel und Sicherheit. Im Vorfeld des Treffens hatte die US-Regierung mit der Ankündigung, sie wolle illegal aus Mexiko in die USA Eingewanderte ungeachtet ihrer Nationalität nach Mexiko abschieben, für erneute Spannungen gesorgt. Seit längerem erbost die Mexikaner die Absicht Trumps, eine Mauer an der gemeinsamen Grenze zu errichten, um die illegale Einwanderung zu stoppen. Am Donnerstag hatte Trump gesagt, es sei eine Militäraktion im Gange, um die USA von schlechten Typen zu reinigen.