Bombenbauer wollte Polizisten bei Terroranschlag töten

Das Haus, in dem der 26 Jahre alte Mann die Bombe gebastelt hat, ist schön. Holzbalken tragen das alte Fachwerkhaus im kleinstädtischen Northeim in Südniedersachsen. Am Eingang hängt ein Schild: „Sonnenpassage“. Im Erdgeschoss verkauft ein Modegeschäft Frauenkleidung, daneben liegt das...