De Maizière stellt neuen Reisepass vor Ab 1. März 2017 wird ein neuer Reisepass an deutsche Bürger ausgegeben. Das Dokument ist zuletzt 2007 geändert worden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière zusammen mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Bundesdruckerei, Ulrich Hamann am Donnerstag in Berlin: "Er bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Der neue deutsche Reisepass schützt zuverlässig vor Fälschungen und Missbrauch und er ermöglicht allen Passinhabern eine schnelle Identifizierung, auch in der ganzen Welt." Laut Bundesinnenministerium erfüllt der neue Pass die europäischen und internationalen Kriterien für elektronische Reisedokumente und ermöglicht die visumfreie Einreise in über 170 Staaten. Insbesondere die neuen Sicherheitsmerkmale sollen den hohen Sicherheitsstandard des deutschen Reisepasses auch in den kommenden zehn Jahren sichern. Die Titelseite der Polykarbonatkarte enthält einen für jeden Reisepass individuell personalisierten Sicherheitsfaden, der mit der Dokumentennummer sowie dem Namen des Reisepassinhabers beschriftet ist. Die Passbuch-Innenseiten bestehen aus einem neuen, hochwertigen Sicherheitspapier mit Halbton-Wasserzeichen und weiteren Sicherheitsmerkmalen, die unter UV-Bestrahlung erkennbar werden. Laut Bundesinnenministerium wird die seit zwölf Jahren unveränderte Gebühr von 59 Euro ab 1. März auf 60 Euro aufgerundet. Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zahlen weiterhin 37,50 Euro. Alle aktuellen Reisepässe behalten ihre Gültigkeit bis zum Ablauf des Gültigkeitsdatums.