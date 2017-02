Ermittler: Verhafteter Salafist plante Bombenanschlag

Northeim Die Polizei hat möglicherweise einen islamistischen Terroranschlag in Südniedersachsen verhindert. Die Ermittler nahmen in Northeim einen 26-jährigen Salafisten fest, der zugab, einen Bombenanschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant zu haben. In seiner Wohnung wurden entsprechende Materialien gefunden, wie die Staatsanwaltschaft Celle und die Polizei Göttingen mitteilten. Der Mann habe ausgesagt, er habe seine Opfer in eine Falle locken und mit einem selbstgebastelten Sprengsatz töten wollen. Erst vor zwei Wochen waren in Göttingen zwei Islamisten unter Terrorverdacht festgenommen worden.

