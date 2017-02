Zypries und Sapin einig - Marke Opel soll erhalten bleiben Nach dem Treffen mit Ihrem französischen Kollegen Michel Sapin in Paris, bestätigte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries, die Marke Opel solle auch nach Übernahme durch den Peugeot-Mutterkonzern PSA Opel bleiben: "Was Opel und PSA anbelangt, möchte ich mich bei Michel Sapin bedanken dafür, dass er zugesagt hat, dass wir in einem engen Austausch bleiben und dass die französische Regierung, die ja doch einen großen Anteil an PSA hat, die Interessen der Deutschen, insbesondere Gewerkschaften, unterstützt, dass es bei größtmöglicher Transparenz bleibt und dass die Gewerkschaften, die Möglichkeit haben, bei den Verhandlungen mitzureden, beteiligt zu werden, ihre Interessen einzubringen." Zypries ergänzte sie gehe davon aus, dass auch die Zusagen von PSA für Opel eingehalten werden.