Razzia gegen Salafisten – „Die Gefahrenlage war eindeutig“

Die Fahne der Terroristen liegt nur ein paar Meter neben Uwe Lührig, ausgebreitet auf dem Tisch vor den Kameras der Journalisten. Schwarz, goldene Fransen am Rand, in der Mitte das „Siegel des Propheten“, darüber in weißer arabischer Schrift das Glaubensbekenntnis des Islams: „Es gibt keinen Gott...