TV-Bericht: Irakische Sicherheitskräfte stürmen Flughafen von Mossul Die von den USA unterstützten irakischen Sicherheitskräfte haben einem TV-Bericht zufolge den Flughafen der umkämpften Großstadt Mossul gestürmt. Auch eine in der Nähe gelegene Militärbasis sei eingenommen worden, berichtete das Staatsfernsehen am Donnerstag. Brigade-Oberst Abbas Al-Jibouri beschreibt die Operation: "Ingenieure reparieren den einzigen Zugang zum Flughafen, den der IS zerstört hatte. Dann können unsere Truppen bis zum Flughafen vorstoßen. Der IS leistet nur schwach Widerstand, seine Kämpfer fliehen in die bevölkerten Gebiete im Süden der Stadt und benutzen Zivilisten als menschliche Schilde." Die irakische Armee versucht seit der Eroberung des Ostteils von Mossul, den Flughafen und die Basis unter ihre Kontrolle zu bekommen. Von dort aus wollen sie ihre Offensive auf den Westteil der Millionenstadt starten, der immer noch von der Extremistenmiliz Islamischer Staat gehalten wird.