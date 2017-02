Türkei lässt offenbar Schulen in NRW ausspionieren

Die türkischen Generalkonsulate in NRW stehen im Verdacht, türkischstämmige Lehrer und Eltern offen dazu aufzufordern, den Unterricht an deutschen Schulen auszuspionieren und Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan an die diplomatischen Vertretungen zu melden.Wie die Gewerkschaft Erziehung und...