18 abgeschobene Afghanen sind wieder in Kabul gelandet

Eine Gruppe von aus Deutschland abgeschobenen afghanischen Flüchtlingen ist am Donnerstagmorgen mit dem Flugzeug in Kabul eingetroffen. An Bord der aus München kommenden Maschine waren 18 junge Männer, wie das bayerische Innenministerium am Vorabend mitgeteilt hatte. Das Flugzeug landete gegen 7.15...