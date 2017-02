Bayrou unterstützt Präsidentschaftskandidat Macron in Frankreich Im Rennen um die Präsidentschaft in Frankreich steigen die Chancen des unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron, hier Archivbilder: Der in den vergangenen drei Wahlen angetretene bürgerliche Politiker Francois Bayrou erklärte am Mittwoch in Paris seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur und schlug Macron ein Bündnis vor. Dieser nahm das Angebot umgehend an. Umfragen zufolge hätte Bayrou mit fünf bis sechs Prozent rechnen können. Mit diesen Stimmen könnte Macron sich vom Kandidaten der Konservativen, Francois Fillon, absetzen und ginge als Favorit in eine Stichwahl gegen die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen. Die Demokratie in Frankreich sei in Gefahr, sagte Bayrou, der als Pro-EU gilt. Er bezeichnete seine Entscheidung als Opfer, das er bringe. Die Konservativen unter Fillon würden von Skandalen erschüttert und die Sozialdemokraten befänden sich in einem vollkommenen Durcheinander. Laut einer Umfrage vom Mittwoch kann Le Pen im ersten Wahlgang am 23. April mit 26,5 Prozent, Macron und Fillon können jeweils mit 19 Prozent rechnen. In der Stichwahl am 7. Mai aber dürfte die Rechtspopulistin dann kaum noch Chancen haben.