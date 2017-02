SPD will exzessive Vorstandsbezüge gesetzlich bekämpfen HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann "In manchen Vorstandsetagen scheint Maß und Mitte verloren gegangen zu sein. Es werden unverhältnismäßig hohe Gehälter, großzügige Boni aber auch Altersversorgungen gezahlt. Auch dann, wenn das Unternehmen erkennbar in einer schlechten Verfassung ist, aufgrund von Fehlentscheidungen. Wir wollen mehr Transparenz, deshalb soll die Hauptversammlung verpflichtet werden, ein Maximalverhältnis zwischen Vorstandsvergütungen und durchschnittlichen Arbeitnehmergehältern festzulegen. Und den auf dieser Grundlage vom Aufsichtsrat ausgehandelten Vergütungsplan dann auch insgesamt zu beschließen. Zweitens: wenn exorbitante Gehälter gezahlt werden, soll das auf keinen Fall auf Kosten der Allgemeinheit gehen. Deshalb schlagen wir vor, dass Gehälter und Boni-Zahlungen, Leistungen über 500.000 Euro pro Jahr, nicht mehr steuerlich abzugsfähig sein sollen. Die müssen dann aus dem Gewinn der Eigentümer gezahlt werden."