Nur noch acht Prozent – Neue Umfrage sieht AfD im Abwind

Die AfD hat in den vergangenen Wochen deutlich an Wählergunst verloren. Nach einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins „Stern“ und des Fernsehsenders RTL würde die Partei derzeit acht Prozent der Stimmen erhalten – nachdem sie Ende Dezember noch bei zwölf Prozent...