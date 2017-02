Benjamin Netanjahu besucht als erster israelischer Regierungschef Australien Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ist zu einem Staatsbesuch am Mittwoch in Australien eingetroffen. In Sydney traf Netanjahu mit dem konservativen australischen Regierungschef Malcom Turnbull zusammen. Ein Thema der Gespräche war unter anderem der Nah-Ost-Konflikt. Turnbull bekräftigte, er stehe an Israels Seite und werde niemals eine einseitige UN-Resolution unterstützen, die ein Ende der israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten fordere. Viele Länder betrachten die israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten als illegal. Die Unterstützung seines australischen Amtskollegen war nicht der einzige positive Aspekt der Reise für Netanjahu. Der Politiker ist der erste israelische Regierungschef der offiziell Australien besucht. "Ich fühle mich geehrt als erster israelischer Premierminister offiziell Australien zu besuchen. Mein Gott, das hat lange gedauert." Während seines Aufenthalts will Netanjahu weitere Vereinbarungen für eine tiefere wirtschaftliche und verteidigungspolitische Zusammenarbeit unterzeichnen.