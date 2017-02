Unionsfraktion will Griechenland-Politik nicht aufweichen

Hilfspakete, Institutionen, Kredite, Tranchen, Krise: Griechenland war über den Brexit und die Wahl des US-Präsidenten Donald Trump etwas in den Hintergrund gerückt. Doch ein Treffen der Euro-Finanzminister am Montag in Brüssel und der Besuch von IWF-Chefin Christine Lagarde bei Bundeskanzlerin...