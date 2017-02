De Maiziere wirbt für Ein- und Ausreiseregister in der EU Bundesinnenminister Thomas de Maiziere wirbt für ein Ein- und Ausreiseregister für Menschen, die nach Europa kommen. Entsprechend äußerte sich de Maiziere am Dienstag zur Eröffnung des Europäischen Polizeikongresses in Berlin. "Europa soll entscheiden, wer nach Europa kommen darf, und bleiben darf. Europa muss wissen, wer nach Europa kommt und wieder ausgereist ist. Und die Mitgliedstaaten, die Sicherheitsbehörden, müssen von sicherheitsrelevanten Erkenntnissen anderer Mitgliedsstaaten wissen. Dann ist das in aller Kürze das Programm, was wir in den letzten zwei Jahren auf die Schiene gebracht haben und was wir in den nächsten zwei Jahren umsetzen müssen". Ein Ein- und Ausreiseregister solle in diesem Jahr zwischen den EU-Staaten rechtlich abgesichert und bis zum Jahr 2020 umgesetzt werden. Ein solches System bedeute einen "ungeheuren Sicherheitsgewinn" und wäre durch keine nationalstaatliche Maßnahmen besser umzusetzen, sagte de Maiziere. Notwendig sei zudem ein besserer Austausch von Informationen. So sollten die verschiedenen Datennetze zu Migration, Visa und Sicherheit miteinander verknüpft werden.