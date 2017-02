Viele Briten wollen Trump nicht willkommen heißen Tausende waren am Montagabend in London unterwegs, um gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump zu protestieren. Die britische Regierung hatte zuvor erneut ihre Entscheidung bekräftigt, Trump zum offiziellen Staatsbesuch zu empfangen und auch eine Audienz mit der Königin zu planen. Dagegen gibt es Widerstand, im Parlament und auf den Straßen: O-Ton: "Er ermächtigt eine Menge Leute, Verwerfliches zu tun. Denn er ist ein Machtmensch, und dann fühlen diese Leute sich auch ermutigt, so etwas zu tun. Ich habe das Gefühl, es wäre gefährlich, wenn er hierherkäme. Wenn er kommt, werden wir ihn bei jedem Schritt bekämpfen!" O-Ton: "Ich hoffe, es gibt keine Gewalt! Es geht darum zu zeigen, dass wir seine Haltung nicht tolerieren. Darum geht es. Du bist nicht willkommen hier. Ändere Deine Haltung, und Du bist willkommen!" John McDonnell, ein führender Vertreter der oppositionellen Labour-Partei, wandte sich auf dem Parliament Square an die Demonstranten: O-Ton: "Das geht gar nicht - Donald Trump verdient diese Ehre nicht, und sie sollte ihm auch nicht erwiesen werden. Wir rufen die Regierung auf, das Angebot zurückzuziehen und das absolut klarzustellen. Es geht nicht, diese Ehre jemandem anzubieten, der Frauen schlecht behandelt hat, der Menschen muslimischen Glaubens schlecht behandelt hat, der Migranten schlecht behandelt hat!" Fast zwei Millionen Briten haben eine Petition unterschrieben, die fordert, den Trump-Besuch abzusagen, da dieser Besuch die Königin in Verlegenheit bringen könnte. Doch die Regierung von Premierministerin Theresa May will offenbar die besondere Beziehung, die "special relationship" mit den USA stärken und dabei auch neue Handelsvorteile erreichen. Denn zugleich ist die Regierungschefin damit beschäftigt, den Austritt aus der Europäischen Union zu organisieren.