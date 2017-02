Trump ernennt General zum Nationalen Sicherheitsberater Wieder soll ein Militär eine wichtige Rolle in der US-Politik spielen: Präsident Donald Trump greift bei der Besetzung eines hochrangigen Postens erneut auf die Armee zurück. Neuer Nationaler Sicherheitsberater werde Generalleutnant Herbert Raymond McMaster, erklärte Trump am Montag in West Palm Beach in Florida. Die Ernennung kommt für einige Experten überraschend, da der Veteran des ersten Irak-Kriegs dafür bekannt ist, auch Autoritäten infrage zu stellen. Der Nationale Sicherheitsberater der USA ist ein unabhängiger Berater des Präsidenten und muss nicht wie etwa die Minister vom Senat bestätigt werden. Derweil gab es am Montag in vielen Städten der USA wie hier in der Hauptstadt Washington D.C. Proteste gegen die Regierung von Präsident Trump. Das offizielle Motto des Tages wurde ironisch umgewandelt in "Not my president`s day".