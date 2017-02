Brexit-Minister: "Wir wollen eine starke Europäische Union"

Tallinn Großbritannien setzt nach Regierungsangaben auch nach einem geplanten EU-Austritt darauf, dass die Staatengemeinschaft erfolgreich ist. "Wir wollen eine starke Europäische Union", sagte Brexit-Minister David Davis der Agentur BNS. Er dementierte Berichte, wonach London die EU durch engere Beziehungen mit Staaten in Osteuropa zu spalten versuche: "Die einfache Antwort ist Nein". "The Times" hatte zuvor über Debatten in der britischen Regierung über eine mögliche Umlenkung von Entwicklungshilfegeldern nach Osteuropa berichtet, um auf ein besseres Brexit-Abkommen hinzuwirken.

