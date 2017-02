Schweden akzeptiert die Erklärung von Donald Trump

Die Irritation in Schweden war groß. US-Präsident Donald Trump hatte in einer Rede vor Tausenden seiner Anhänger in Florida am Samstag einen Terroranschlag in Schweden am Vortag erfunden. „Schaut euch an, was letzte Nacht in Schweden passiert ist. Schweden! Wer würde das glauben! Schweden! Die...