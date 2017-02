SPD-Kanzlerkandidat Schulz steckt Kurs bei Arbeit und Rente ab SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will ein weiteres Absinken des Rentenniveaus stoppen. Wenn jahrzehntelange Beschäftigung nicht zu einer Absicherung im Alter oberhalb der Sozialhilfe reiche, sei die Legitimation der Rentenversicherung infrage gestellt, sagte Schulz am Montag in Bielefeld. Der designierte SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat versprach, er wolle deshalb das Rentenniveau stabilisieren. O-TON DESIGNIERTER SPD-KANZLERKANDIDAT MARTIN SCHULZ ("Menschen, finde ich, müssen mit Respekt und Anstand behandelt werden, wenn sie ihren Job verlieren. Menschen, die viele Jahre, oft Jahrzehnte, hart arbeiten und ihre Beiträge gezahlt haben und zahlen, haben ein Recht auf entsprechenden Schutz und Unterstützung, wenn sie - oft unverschuldet - in große Probleme geraten, jeder.") Schulz will einem Bericht zufolge mit einer Korrektur der Sozialreform Agenda 2010 in den Wahlkampf ziehen. Der frühere EU-Parlamentspräsident wolle die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes verlängern, berichtete die "Bild" laut Vorabbericht. Kritik an Schulz Plänen kamen aus Bayern. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer warf Schulz Rückwärtsgewandheit vor: "Es ist ja auch ganz klar in der jetzigen Situation, wenn der Kandidat Schulz die Rückabwicklung der Agenda 2010 formuliert, dann ist das die Rolle rückwärts hin zu Lafontaine, zur Linkspartei und zu den Beschlüssen der Grünen auf dem Parteitag. Die SPD schlägt damit die Schlachten aus der Vergangenheit und verspielt die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands." Das Arbeitslosengeld war mit den Arbeitsmarkt- und Sozialreformen der Agenda 2010 unter Bundeskanzler Gerhard Schröder von bis zu 32 auf höchstens 18 Monate verkürzt worden.