Polizeigewahrsam für Journalisten Deniz Yücel verlängert

Der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel wird weiter von der türkischen Polizei festgehalten. Ein Staatsanwalt habe am Montag die Verlängerung des Gewahrsams um weitere sieben Tage verfügt, berichtet das Blatt. Yücel hatte sich am vergangenen Dienstag freiwillig in das Istanbuler Polizeipräsidium...