US-Vizepräsident Pence: Wollen Beziehungen zur EU vertiefen US-Vizepräsident Mike Pence hat der EU im Namen von Präsident Donald Trump die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit zugesichert. Die USA und die EU teilten gemeinsame Werte, denen sich die USA weiterhin verpflichtet fühlten, sagte Pence am Montag bei seinem Antrittsbesuch bei der EU in Brüssel. Trump hatte Irritationen ausgelöst unter anderem durch sein ausdrückliches Lob für den geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU. EU-Ratspräsident Donald Tusk, begrüßte die Äußerungen des US-Vizepräsidenten. Nach so einer positiven Erklärung müssten beide - EU wie USA - nun das in die Tat umsetzen, was sie immer predigten", sagte er nach dem Treffen mit Pence. Nach einem Gespräch von Pence mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini sagte diese, EU und USA hätten noch viel Arbeit vor sich. Pence sollte am Montag auch noch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker treffen.