Hunderttausende ohne Essen – Südsudan ruft Hungersnot aus

Im Südsudan sind laut UN rund 100.000 Menschen akut vom Hungertod bedroht. In Teilen des afrikanischen Bürgerkriegslandes wurde am Montag offiziell eine Hungersnot ausgerufen, wie UN-Organisationen in der Hauptstadt Juba mitteilten. Es seien bereits Menschen verhungert. Zudem müssten wahrscheinlich...