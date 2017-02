US-Vizepräsident Pence trifft Spitzenvertreter der EU

Brüssel Zum Abschluss seiner ersten Europareise trifft US-Vizepräsident Mike Pence heute Spitzenvertreter der EU und der Nato. Vor dem Antrittsbesuch in Brüssel warf der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn der neuen US-Regierung einen Schlingerkurs vor. Es gebe "aggressive Äußerungen" Trumps in Richtung Europa und in Richtung Nato, die spalten sollten, sagte Asselborn der "Passauer Neuen Presse". Andererseits gebe es differenziertere Äußerungen von Pence und des Außen- und des Verteidigungsministers.

