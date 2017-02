CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt für schnellere Abschiebung von Sozialbetrügern

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt will Asylbewerber, die sich Sozialleistungen in Deutschland erschleichen, schneller abschieben. „Ein verurteilter Sozialbetrüger kann nicht einfach weiter so am Asylverfahren teilnehmen, als wäre nichts gewesen“, sagte Hasselfeldt unserer Redaktion....