Trump: Das Leben ist ein Wahlkampf US-Präsident Donald Trump hat am Samstag auf einer Kundgebung in Melbourne im US-Bundesstaat Florida vor Tausenden Anhängern erneut die Medien angegriffen. "Ich will zu Euch direkt sprechen - ohne den Fake-News-Filter. Wenn die Medien die Menschen anlügen, lasse ich sie niemals davon kommen. Ich tue alles, was in meiner Macht steht. Sie haben ihre eigene Agenda und das ist nicht Euere Agenda. Wir lassen die Fake-News uns nicht sagen, was wir tun sollen, wie wir zu leben haben und was wir glauben dürfen." Trumps Auftritt hatte den Charakter einer Wahlkampfveranstaltung und kommt einem sehr frühen Start in das Rennen um das Weiße Haus 2020 gleich. In einem ungewöhnlichen Schritt hatte Trump bereits fünf Stunden nach seiner Amtseinführung am 20. Januar Papiere für seine Wiederwahl bei der Wahlkommission eingereicht. Bislang hatte Trump mit Rückschlägen und Personalquerelen zu kämpfen. Das von ihm verhängte Einreiseverbot für Angehörige aus sieben überwiegend muslimischen Ländern wurde juristisch gestoppt. Wegen Kontakten zum russischen Botschafter noch vor der Amtsübernahme musste sein Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn zurücktreten. Trump aber zog eine positive Bilanz seiner vierwöchigen Amtszeit. "Das Weiße Haus läuft reibungslos."