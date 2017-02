Höcke entschuldigt sich für Tonlage seiner Dresdener Rede Von dem umstrittenen thüringischen Landeschef Björn Höcke will sich die AfD trennen. Das Lager um Parteichefin Frauke Petry hatte am Montag mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundesvorstand ein Parteiausschluss-Verfahren durchgesetzt. Der Grund: die Dresdner Rede Höckes. Im Januar hatte er sich abwertend über das Holocaust-Mahnmal in Berlin geäußert. Am Samstag rechtfertigte er: "Ich habe ein großes, ich habe ein wichtiges Thema leider in einer Bierzeltrede vergeigt. Ich habe mich von einer Atmosphäre mitreißen lassen und bin auch in eine falsche Tonlage gefallen. Ich habe Interpretationsspielräume zugelassen, kurz, ich habe es dem politischen Gegner und der meist leider nicht freundlich gesinnten Presse zu leicht gemacht, ich habe unnötigerweise eine Flanke geöffnet, das war ein Fehler, und dafür möchte ich mich heute hier entschuldigen." Höcke sieht in der Rede jedoch keinen Verstoß gegen die Parteistatuten. "Anders als die Mehrheit der Bundesspitze habt ihr zu mir gestanden, als die politischen Gegner außerhalb und innerhalb der Partei über mich herfielen, ihr habt mir den Rücken gestärkt. Glaubt mir, das werde ich euch niemals vergessen, und ich verspreche euch, ich habe nicht vor, die AfD zu verlassen." Höcke-Gegner verwiesen darauf, dass die AfD-Werte seit der Debatte über seine Äußerungen in Umfragen sinken. Der Ausschluss-Antrag wird nun zunächst vom AfD-Landesschiedsgericht in Thüringen behandelt. In Parteikreisen hieß es, dort könne Höcke zwar recht bekommen, dann aber werde der Fall vor dem Bundesschiedsgericht landen.