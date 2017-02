Zahl der türkischen Asylbewerber in Deutschland weiter hoch

Berlin Die Zahl der türkischen Asylbewerber in Deutschland bleibt auch im neuen Jahr vergleichsweise hoch. Im Januar wurden 573 türkische Asylsuchende im so genannten Easy-System registriert, zitierte die "Rheinische Post" aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Seit dem Putschversuch im vergangenen Juli suchen deutlich mehr türkische Staatsbürger Schutz in Deutschland. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim will heute in Oberhausen vor in Deutschland lebenden Landsleuten für die umstrittene Verfassungsreform in seiner Heimat werben.

