Islamistische Terrorverdächtige aus Göttingen werden abgeschoben

Zwei wegen Terrorverdachts in Göttingen festgenommene Männer werden abgeschoben. Das niedersächsische Innenministerium habe entsprechende Anordnungen nach dem Aufenthaltsgesetz erlassen, teilte ein Sprecher am Freitag mit.Der 22 Jahre alte Nigerianer und der 27-jährige Algerier waren am Donnerstag...