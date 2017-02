Trump: Ich bin die am wenigsten rassistische Person Am Donnerstag stellte sich der US-Präsident Donald Trump zahlreichen Fragen von Journalisten. "Er wollte, eine sehr einfache Frage stellen, aber das hat er nicht. Die Frage ist nicht einfach und nicht fair. Setzen Sie sich, ich verstehe schon den Rest Ihrer Frage. Erstens, ich bin die am wenigsten anti-semitische Person, die Sie jemals in Ihrem ganzen Leben gesehen haben. Ruhe!" "Ich hasse die Attacken, ich finde es widerlich. Ich hasse sogar die Frage, weil die Leute, die mich kennen - Sie hörten den Ministerpräsidenten Ben Netanjahu gestern? - Er sagte, ich kenne Donald Trump seit langem: Vergiss es. Sie sollten das ernst nehmen, anstatt so beleidigende Frage zu stellen."