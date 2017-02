Opposition verlangt von Merkel Aufklärung über Spionage-Vorwürfe Die Opposition fordert von Bundeskanzlerin Angela Merkel Aufklärung über die Spionage-Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA und des Bundesnachrichtendienstes BND. Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz sprach am Donnerstag in Berlin vor Beginn der Befragung der Kanzlerin im NSA-Untersuchungsausschuss von einer "Desinformationskampagne" der Bundesregierung. "Es ist die Chance für Frau Merkel, heute hier sich zu positionieren, zu erklären, wie es zu der Desinformationskampagne 2013 durch Herrn Pofalla, explizit am 12.8.2013 kommen konnte. Wo gesagt wurde, Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Wo gesagt wurde, auf deutschem Boden wird sich an deutsches Recht gehalten, und wo erklärt wurde, wir würden ein No-Spy-Abkommen bekommen. All diese Dinge stimmten nicht." Die Linken-Abgeordnete Martina Renner warf der Regierung Augenwischerei vor: "Die Fraktion Die Linke wird heute die Bundeskanzlerin auffordern, die Verantwortung zu übernehmen, die Verantwortung dafür, dass der Bundesnachrichtendienst unkontrollierbar gehandelt hat und sich auch nicht kontrollieren hat lassen, weder durch das Bundeskanzleramt, noch durch das Parlament. Und wir sagen ganz deutlich, eine Demokratie kann sich keinen Geheimdienst leisten, der Parlament, aber auch Exekutive, Regierung belügt." Der Ausschuss versucht seit fast drei Jahren, den Datenausspähungen der NSA und des BND auf den Grund zu gehen. Inzwischen konzentrieren sich die Untersuchungen auf den BND. Der deutsche Auslandsgeheimdienst half der NSA anhand von Suchkriterien, europäische Politiker, Behörden und Unternehmen auszuspähen.