Ermittlungen gegen französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon werden fortgesetzt

In der Scheinbeschäftigungsaffäre des konservativen französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon werden die Ermittlungen fortgesetzt. Das Verfahren werde vorerst nicht eingestellt, erklärte die Finanzstaatsanwaltschaft am Donnerstag in Paris. Fillon wird vorgeworfen, seine Ehefrau zum...