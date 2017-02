Trump ruft Israel zu Zurückhaltung bei Siedlungsbau auf US-Präsident Donald Trump hat Israel zu Zurückhaltung beim weiteren Siedlungsbau aufgerufen. "Halten Sie sich für eine kleine Weile zurück. Wir überlegen uns was. Ich denke, wir machen einen Deal." In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Mittwoch in Washington rückte Trump zugleich von der bisherigen US-Politik ab, ausschließlich auf eine Zwei-Staaten-Lösung im israelisch-palästinensischen Konflikt zu setzen. "Ich kann mir eine Zwei-Staaten- und eine Einstaaten-Lösung vorstellen. Ich mag die Lösung, die die beiden Parteien mögen. Die Zwei-Staaten-Lösung sah zunächst einfacher aus. Aber ehrlich gesagt, wenn die Israelis und die Palästinenser zufrieden sind, bin ich es auch. So weit die Botschaft nach Jerusalem umzieht. Das würde ich gerne sicherstellen." Zugleich rief Trump beide Seiten zu Kompromissbereitschaft im Ringen um einen Nahost-Frieden auf. Seine Regierung werde unablässig für einen Nahost-Frieden arbeiten, kündigte er an.