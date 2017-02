Gefolgsmann von Salafist Sven Lau zu Haftstrafe verurteilt

Ein ehemaliger Salafist aus dem Umfeld des Islamistenführers Sven Lau ist in Düsseldorf wegen terroristischer Umtriebe zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht sprach den 37-Jährigen am Mittwoch wegen versuchter Mitgliedschaft in der islamistischen Terrorgruppe Jamwa...