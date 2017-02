Strengere Düngeregeln sollen Wasserbelastung senken

Zum Schutz des Grundwassers sollen sich die deutschen Bauern beim Düngen künftig an strengere Regeln halten. Eine Verordnung, die am Mittwoch das Kabinett passierte, sieht Obergrenzen für die Stickstoffdüngung in Gebieten mit kritischen Werten vor.„Das Prinzip heißt: Nährstoff an die Pflanze,...