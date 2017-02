Kabinett beschließt Angleichung von Ost-Renten bis 2025

Die Angleichung der Ostrenten an das Westniveau hat eine weitere Hürde genommen. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einem entsprechenden Gesetzesentwurf von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zugestimmt.Danach sollen die Ostrenten von Juli 2018 an bis 2025 in sieben Schritten angehoben...