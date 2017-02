Minister Schmidt plant bessere Förderung von Öko-Bauern

Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) will die Förderung für Öko-Bauern um 50 Prozent auf 30 Millionen Euro im Jahr erhöhen. Das ist eines der Ziele der Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau, die der Minister am Mittwoch vorstellen will und deren Eckpunkte unserer Redaktion vorab...