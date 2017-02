Merkel will schnellere Rückführung nach Tunesien Bundeskanzlerin Angela Merkel und der tunesische Regierungschef Youssef Chahed legten am Dienstag gemeinsam Blumen vor der Berliner Gedächtniskirche ab und gedachten der Opfer des Anschlages auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Am 19. Dezember war der aus Tunesien stammende Attentäter Anis Amri mit einem LKW auf den Weihnachtsmarkt gerast und hatte 12 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Amri hätte aus Deutschland ausreisen müssen, konnte aber wegen fehlender Papiere nicht nach Tunesien abgeschoben werden. Mit dem Anschlag seien Deutschland und Tunesien auf tragische Weise verbunden, sagte Merkel auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Chahed. Die Kanzlerin sagte, in Deutschland gebe es etwa 1500 ausreisepflichtige tunesische Flüchtlinge. Diese müssten schneller in ihre Heimat zurückgebracht werden als bisher. "Und egal ob jetzt Gefährder oder nicht Gefährder. Darüber tauschen wir uns dann aus. Menschen, die nach einem Gerichtsverfahren, nach einem Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, keine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland haben, die müssen nach unserer Auffassung - und darüber haben wir auch ein Abkommen - nach Tunesien zurückgeführt werden. Und das funktioniert besser, wenn wir es freiwillig machen können. Wenn wir diesen Menschen sagen können, passt auf, für euch ist es besser, ihr geht freiwillig zurück, dann bekommt ihr noch eine Starthilfe. Dazu wollen wir ein Beratungszentrum auch in Tunesien errichten. Und wir müssen allerdings auch deutlich machen, dass der, der sich auf diese freiwillige Rückkehr nicht einlässt, dem müssen wir sagen, dann müssen wir das eben auch unfreiwillig tun. Und darüber sprechen wir mit der tunesischen Regierung. Und hier müssen wir schneller werden." Über ein sogenanntes Auffanglager für Flüchtlinge in Tunesien wurde bei dem Treffen laut Merkel nicht gesprochen. In einem Zeitungsinterview hatte Chahed bezweifelt, dass sein Land für eine derartige Einrichtung Kapazitäten habe. Merkel kündigte an noch in diesem Frühjahr Tunesien besuchen zu wollen. Und sich dort persönlich ein Bild von der Lage zu machen.