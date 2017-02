AfD-Spitze uneinig über Parteiausschluss von Björn Höcke

Seit Wochen ringt die AfD um den richtigen Umgang mit dem umstrittenen Thüringer Landeschef Björn Höcke. Der Mann, der das Holocaust-Mahnmal am Brandenburger Tor in perfider Doppeldeutigkeit „Denkmal der Schande“ nennt und in Deutschland eine erinnerungspolitische Wende um 180-Grad fordert, spaltet...