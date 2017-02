Fall Amri: Union hält Vorwürfe gegen NRW weiter aufrecht

Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Der Innenausschuss des Bundestags ist am Montag in Berlin zu einer nicht öffentlichen Sitzung zusammengekommen. Der Fall des Attentäters Amri, der bei seinem Anschlag in Berlin zwölf Menschen tötete, beschäftigte den Ausschuss in einer Sondersitzung. Foto: Maurizio Gambarini / dpa