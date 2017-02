Höcke gibt sich nach Beschluss zum Rauswurf aus AfD gelassen HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Björn Höcke, AfD-Landeschef Thüringen: "Die Entscheidung des Bundesvorstandes habe ich mit Bedauern und in tiefer Sorge um die Einheit der Partei zur Kenntnis genommen. Es ist meine feste Überzeugung, dass ich weder gegen die Satzung noch gegen die Grundsätze der Partei verstoßen habe. Und deswegen sehe ich dem Verfahren auch gelassen entgegen. Die heute vom Bundesvorstand getroffene Entscheidung ist unverhältnismäßig. Und geeignet, der Partei großen Schaden zuzufügen. Der Beschluss ist in meinen Augen machtpolitisch motiviert und gefährdet den Meinungspluralismus in der Partei. Er besitzt zweifellos das Potenzial zur Spaltung. Diese Spaltung müssen alle Gutwilligen in der Partei verhindern."