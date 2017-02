Debatte um Höcke-Ausschluss steht für Machtkampf in der AfD

Nun also doch: Björn Höcke soll aus der AfD ausgeschlossen werden. Seine jüngste Hetzrede, in der er die Erinnerung an den Holocaust als „dämliche Bewältigungskultur“ diffamierte, ist selbst der Mehrheit der Parteispitze zu viel.Dennoch verbirgt hinter dem Beschluss mehr als die ziemlich späte...