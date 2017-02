Steinmeier: Abstand zur Tagespolitik Der künftige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Sonntag nach seiner Wahl betont, dass er sich nicht in die aktuelle Regierungspolitik einmischen wolle. Die Zeit bis zum Amtsantritt Mitte März wolle er nutzen, um sich in Ruhe auf die neue Aufgabe vorzubereiten: "Für mich ist das eine ganz willkommene Möglichkeit, um ein bisschen runterzukommen von den Dingen, mit denen ich mich in der Vergangenheit beschäftigt habe. Ukraine-Konflikt, Syrien und vieles andere natürlich weiter mit Interesse zu verfolgen, aber nicht jeden Tag darüber nachzudenken, was ist der nächste Schritt, was muss man heute tun?" Unions-Politiker wie Julia Klöckner machten am Montag in Berlin deutlich, dass sie auf Steinmeiers Überparteilichkeit setzten: "Gestern haben wir den Bundespräsidenten gewählt und da ging es nicht um Parteipolitik. Ich glaube, es muss für Demokraten auch möglich sein, sich vor Augen zu führen, was unseren Staat ausmacht. Und dazu gehört auch laut Verfassung der Bundespräsident, der überparteilich ist. Und es ist eher ein Zeichen von Größe und Stärke, wenn man nicht ins parteipolitische Klein-Klein geht, sondern sagt: Es geht um Stabilität und auch um ein Zeichen, dass es nicht um kleinen Streit geht." Steinmeier hatte zudem angekündigt, als Präsident einen stärkeren Dialog mit der Jugend führen zu wollen. Wenn es nicht gelinge, junge Menschen wieder stärker für Politik zu interessieren, sei dies gefährlich für die Demokratie. Man müsse sich auch im Kampf von Fakten gegen Lügen klar positionieren.