AfD-Vorstand will Björn Höcke aus Partei ausschließen

Der AfD-Bundesvorstand will ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke einleiten. Dieser Beschluss wurde am Montag in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gefasst. Das teilte Parteisprecher Christian Lüth mit.Er sagte...