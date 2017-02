Helfer retten über 100 Grindwale In der neuseeländischen Golden Bay ist es den Freiwilligen am Sonntag gelungen die gestrandeten Grindwale zu befreien. Die größte Schwierigkeit war es offenbar, die Tiere vom erneuten Stranden abzuhalten. Dazu bildeten etwa 100 Helfer eine Menschenkette im Wasser. 20 Wale, die nicht befreit werden konnten, mussten allerdings eingeschläfert werden, weil Artgenossen immer wieder ihren Rufe an den Strand folgten. Die Aktion hatte offenbar Erfolg. Am Sonntag hatten die Grindwale offenbar wieder ins offene Meer zurückgefunden. O-TON FREIWILLIGE: "Pure Freude, ich bin einfach glücklich, dass sie im Wasser sind, dass sie schwimmen und es sieht ja so aus, als ob die aufs Meer schwimmen, wir stellen aber sicher, dass sie nicht zurück kommen." Am Donnerstag waren hunderte der Tiere in die Bucht geschwommen und bei Ebbe gestrandet. In den folgenden Tagen kamen hunderte Freiwillige an die Bucht und versuchen die Wale vor der Sonne zu schützen und kühl zu halten. Etwa 300 Wale verendeten, um die 120 konnten befreit werden.