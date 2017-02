32 Prozent: SPD steigt im Sonntagstrend auf Zehn-Jahres-Hoch

Berlin Die SPD bleibt mit Kanzlerkandidat Martin Schulz auf Erfolgskurs. Im neuen Sonntagstrend der "Bild am Sonntag" steigen die Sozialdemokraten um drei Punkte auf 32 Prozent und erreichen damit ein Zehn-Jahres-Hoch. Die Union liegt wie in der Vorwoche bei 33 Prozent, die Linke bei 8, die FDP bei 6 Prozent. Die AfD - 10 Prozent - und die Grünen - 7 Prozent - verlieren je einen Punkt. Die SPD hat sich damit in der Emnid-Umfrage innerhalb von zwei Wochen um 9 Prozentpunkte verbessert. Im direkten Vergleich kann Schulz Kanzlerin Angela Merkel sogar überrunden.

