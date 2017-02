Ausschreitungen bei Protesten gegen Polizeigewalt In der Stadt Bobigny haben am Samstag tausende Menschen gegen Polizeigewalt protestiert. Die Demonstration begann zunächst friedlich, doch am Abend kam es zu heftigen Krawallen: einige der Demonstranten setzten Autos in Brand, warfen Gegenstände Richtung Polizei und schlugen Scheiben ein. Anlass der Demonstration war der Fall eines 22-jährigen Mannes. Bei der Festnahme Anfang Februar sollen ihn mehrere Polizisten verprügelt und mit einem Schlagstock vergewaltigt haben. O-TON KAHINA, ANWOHNERIN: "Es ist inakzeptabel, dass die Polizei behauptet, es sei ein Unfall gewesen. Das ist einfach nicht normal, diese Krawalle sind nicht gegen dass, was die Leute wirklich machen sollten." O-TON "COCO", DEMONSTRANT: "Die Polizei hat jemanden vergewaltigt und deshalb sind wir wütend. Wir sind alle gemeinsam hier, um unsere Unzufriedenheit mit der Polizei auszudrücken. Der Fall des 22-Jährigen hatte im ganzen Land für Empörung gesorgt, seit drei Nächten liefern sich Jugendliche in verschiedenen Städten Krawalle mit der Polizei. Die Polizisten wurden vom Dienst suspendiert. Gegen sie wird nun wegen Vergewaltigung und übermäßiger Gewaltanwendung ermittelt.