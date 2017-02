1 / 12

Der Tag der Bundespräsidentenwahl

Am 12. Februar wird ein neuer Bundespräsident gewählt. Der Wahltag beginnt mit einem Gottesdienst in der St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin. Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt kommen an der Kathedrale an.

Foto: dpa