Von der Leyen in den USA - Es war uns wichtig, dass wir mit einer Stimme sprechen (Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) Ursula von der Leyen, Bundesverteidigungsministerin Nach einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Jim Mattis in Arlington O-Ton Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen: "Das Gespräch ist ausgesprochen freundschaftlich gewesen. Wir haben verabredet, dass wir regelmäßig strategische Gespräche führen möchten, damit wir eben auch miteinander die Informationen austauschen, die jeder auch im Laufe des politischen Alltages auch in den Einsatzgebieten sammelt. Aber das war uns beiden vor allem wichtig, dass wir mit einer Stimme sprechen. Denn wir wissen, dass wir zusammen stehen. Wir wissen, dass wir zusammen gehören, dass wir die Probleme, die uns umgeben, nur zusammen lösen können, wenn wir zusammen halten." O-Ton Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen: "Ich habe auch in diesem Gespräch gespürt, wie bereits seit geraumer Zeit, auch vor den amerikanischen Wahlen schon, dass die Erwartung Amerikas ist, dass Deutschland und Europa mehr Anteile der Lasten innerhalb des Bündnisses übernehmen. Und ich finde, dass ist eine faire Forderung." O-Ton Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen: "Es war vom Verteidigungsminister zu spüren ein ganz klares Bekenntnis zur Nato und eine tiefe Überzeugung, dass wir gemeinsam in der Nato unsere Stärke ausspielen. Und die Stärke heißt, das ist nicht nur eine militärische Stärke, sondern eine politische Stärke." O-Ton Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen: "Wir haben auch über unser Verhältnis zu Russland gesprochen. Und es ist klar, dass wir Probleme in der Welt ohne Russland nicht lösen werden, wie zum Beispiel die schwierige Situation in Syrien. Aber andererseits ist auch klar, dass wir erwarten, dass Russland internationales Recht respektiert und Grenzen souveräner Staaten respektiert."